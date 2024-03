RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Il Ducato è sicuramente il veicolo simbolo di Fiat Professional. E’ prodotto in Italia e da oltre 40 anni è venduto in tutto il mondo. Un’eccellenza italiana, assemblata ad Atessa dove arrivano il motore, prodotto a Pratola Serra, il cambio a Verrone e altre componenti da Cassino. Un’eccellenza che però è esportata all’estero per l’85%”. Così Luca Marengo, Head of Product Stellantis Pro One.

