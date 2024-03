Milano, anziana rifiuta di fare l’elemosina e viene ridotta così

Una anziana ha denunciato di essere stata aggredita, a Milano, da un mendicante a cui aveva rifiutato di fare l’elemosina. La vicenda è poi finita su un sito di storie metropolitane, postata dal genero insieme a una foto dei postumi della caduta della donna. Da quanto si è appreso l’83enne, avvicinata in via Carducci, nel centro cittadino, venerdì scorso, aveva sulle prime dichiarato agli agenti, che l’avevano raggiunta al Policlinico, di essersi agitata e di aver inciampato, cadendo. Ieri invece la sua storia è stata postata e anche la successiva denuncia presentata in commissariato, nella quale affermava di “essere stata colpita con una stampella” dal clochard mentre si allontanava e di essere caduta a terra per questo motivo. L’anziana, dimessa dopo un periodo d’osservazione, ha riportato 15 giorni di prognosi. Dai primi accertamenti è emerso che i filmati di alcune telecamere stradali avrebbero ripreso il momento in cui il senzatetto colpisce l’anziana e lei cade in avanti sull’asfalto. Sul caso indaga ora il Commissariato Centro.