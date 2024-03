ROMA (ITALPRESS) – Favorire le relazioni tra scuole e imprese e facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. E’ l’obiettivo del Programma Upshift for Youth, sviluppato da Unicef e Junior Achievement Italia che, a partire da quest’anno, vedrà il coinvolgimento di EY e EY Foundation Ente Filantropico del Terzo Settore. Se ne è discusso nell’ambito dell’evento “Costruire ponti tra istruzione e lavoro” organizzato a Roma. Da uno studio EY è emerso come il 30% degli studenti in uscita dalle superiori sperimenterà difficoltà nella transizione scuola-lavoro fino al 2030.

