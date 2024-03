PALERMO (ITALPRESS) – “La Legge quadro sull’artigianato è stata appena incardinata”. Lo ha dichiarato Gaspare Vitrano, presidente della commissione Attività produttive all’Ars, a margine della presentazione dell’Osservatorio sulla burocrazia che si è tenuto a Palermo, presso la sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni. “Per quanto riguarda invece la legge sull’artigianato di qualità, penso potrebbe arrivare in aula entro fine mese: all’interno del mondo artigianale ci sono imprese che si distinguono per storia, tradizione e qualità per le quali vogliamo mettere a disposizione una corsia preferenziale”, ha sottolineato. xd8/vbo/gtr