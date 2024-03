Finale di stagione per il volley maschile

Di Eleonora Rovelli

In campo, nel weekend appena concluso, le squadre lombarde di Mint Vero Volley Monza e Allianz Milano per disputare l’ultima gara di SuperLega Credem Banca. Risultati soddisfacenti per entrambe le formazioni: i milanesi di Allianz Milano vincono per 3-2 il big match contro Sir Susa Vim Perugia, mentre Mint Vero Volley Monza per 3-0 contro Cisterna Volley.

Per quanto riguarda il volley femminile, Allianz Vero Volley Milano fatica contro Aeroitalia Smi Roma, chiudendo il match al tie-break; Trasportipesanti Casalmaggiore non riesce nell’impresa contro Prosecco Doc Imoco Conegliano ed esce sconfitta dal campo per 3-1; stesso risultato amaro per Volley Bergamo 1991, le bergamasche si fermano per 3-1 contro Wash4green Pinerolo; fatica anche per le ragazze della Uyba Volley Busto Arsizio che cedono alla Honda Olivero S.Bernardo Cuneo anch’esse per 3-1.