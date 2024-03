Rapinato e lasciato senza abiti per strada a Milano

E’ stato rapinato di tutte le cose griffate che aveva addosso, e alla fine è rimasto senza indumenti e senza scarpe. E’ accaduto a un 23enne marocchino, senza fissa dimora, che è stato trovato da una pattuglia della Polizia semi nudo a una fermata dell’autobus in via Salmoiraghi, tra Lotto e il quartiere QT8, alle 22 di ieri. L’uomo ha raccontato di essere stato rapinato da alcuni stranieri che gli hanno portato via il cappellino, le scarpe e la tuta da ginnastica che indossava. La rapina è avvenuta in un tratto di strada frequentato da prostitute e dai loro clienti.