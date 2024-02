Milano, migliaia di persone in piazza per la Palestina

Migliaia di persone in piazza a Milano alla manifestazione per la Palestina: è stato molto partecipato il corteo di ieri pomeriggio da piazzale Loreto fino a Largo Cairoli. Tra bandiere della Palestina e bandiere di sindacati e centri sociali il corteo ha sfilato tra musica, cori e fumogeni. “La vostra repressione non ci fa paura, faremo la lotta sempre più dura” è uno dei cori che accompagna uno degli striscioni “stop genocidio, fermiamo il governo della guerra” insieme a cartelli con le foto di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e altri leader coperti di mani insanguinate. Fischi e slogan in piazza Duca d’Aosta, dove sul piazzale del Pirellone è issata la bandiera israeliana assieme a quella italiana, dell’Europa e della Lombardia.



In piazza Principessa Clotilde, un gruppo di manifestanti ha danneggiato la vetrina di un supermercato, ha lanciato sassi causando la rottura del lunotto di una vettura della Polizia Locale con il ferimento di un agente della stessa pattuglia, che ha fatto ricorso a cure mediche. Sono state danneggiato anche due auto della Guardia di Finanza. Lo comunica la Questura. In Piazza della Repubblica poi, un gruppo di manifestanti, di cui alcuni travisati, hanno tentato di imboccare via Turati per raggiungere il vicino consolato degli Stati Uniti d’America e hanno lanciato di uova in direzione di reparto delle Forze dell’Ordine. Il corteo è poi arrivato in piazza Castello,. Alla manifestazione hanno partecipato almeno in diecimila secondo gli organizzatori.