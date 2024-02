TORRE ANNUNZIATA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli hanno sequestrato 2 aziende, nei Comuni di Sant’Antonio Abate e Striano (Napoli), i cui legali rappresentanti sono ritenuti responsabili di scarico abusivo di reflui industriali, violazione delle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e gestione rifiuti non autorizzata ed edificazione abusiva. In particolare, le indagini, espletate dai Carabinieri del NOE di Napoli, che si sono avvalsi della essenziale collaborazione tecnica dell’ARPAC, e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno permesso di accertare che le attività delle ditte, operanti entrambe nel settore della produzione/lavorazione e commercializzazione delle conserve alimentari, si sarebbero svolte in violazione della normativa ambientale in materia di scarico dei reflui nei corsi d’acqua e di gestione dei rifiuti.

pc/gtr