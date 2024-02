Sui Ferragnez, forse, scendono i titoli di coda. Stando agli indizi lasciati nelle ultime settimane, lui parte per Miami con la sua assistente, lei che posta solo foto con i bambini, con Leone, e Vittoria in casa, al parchetto con le sorelle la mamma, o nei week end. Poi la mano di lei senza fede e senza i preziosi anelli, con un tatuaggio al dito in più. Forse per farlo vedere, poi a scorrere gli anelli tornano, la fede va e viene in alcune foto, ma in verità forse essendo le foto speculari ci si può anche sbagliare. Ma a colpire di più infine è l’improvviso cambio della foto del profilo di Chiara Ferragni lei abbracciata ai figli senza Fedez, e allora che succede? La rete si scatena. Per una maniacalmente attenta alla propria immagine come la Ferragni, non si può parlare di svista. E ancora le vacanze e la vita sociale separati. Mentre lei trascorre sempre più tempo con figli sorelle e mamma, Fedez è volato a Miami nelle scorse settimane. A cui si aggiungono le cene e le serate che la Ferragni fa con i suoi amici, in cui il rapper non compare mai. E oggi Dagospia parla di game over fra Chiara Ferragni e Fedez senza ombra di dubbio: “Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa. Finiscono così i Ferragnez: sic transit gloria mundi”. Mentre ci si chiede se Chiara andrà o meno alle sfilate della Fashion Week.