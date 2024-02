PALERMO (ITALPRESS) – “Vogliamo capire perché se nelle altre regioni d’Italia i costi dei rifiuti sono di 160 euro a tonnellata in Sicilia invece arriviamo a 380 euro”. Così Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia, a margine della presentazione di un dossier a Palazzo dei Normanni, a Palermo, all’interno del quale vengono evidenziati gli squilibri tra i costi in Sicilia e nel resto del paese, laddove i primi su determinati aspetti (trattamento, conferimento in discarica, selezione e compostaggio) sono quasi il doppio rispetto ai secondi. “Alle nostre richieste di un’analisi dei costi non sono mai arrivate risposte”, sottolinea Amenta. xd8/vbo/gtr