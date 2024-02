Tentò di strangolare l’allieva capotreno, braccialetto elettronico a istruttore Trenord

Sono stati applicati il divieto di avvicinamento e l’obbligo di dimora nel Comune di residenza e sarà monitorato con il braccialetto elettronico l’istruttore di Trenord che lo scorso 6 febbraio era stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver aggredito una capotreno all’interno della stazione di Milano Porta Garibaldi cercando di strangolarla con una sciarpa Erano stati gli agenti della Polizia ferroviaria a fermarlo dopo che la donna aveva indicato la carrozza in cui era stata aggredita. L’uomo era stato arrestato per stalking e lesioni e portato nelle camere di sicurezza della Questura di Milano. È stato processato per direttissima e gli è stato imposto il braccialetto tra le misure cautelari e in seguito si terrà il processo nel merito.