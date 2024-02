SANREMO (ITALPRESS) – “Sono molto felice e onorato di aver fatto parte di queste 5 edizioni, anche se l’anno scorso siamo stati in smart working. Questa sarà l’ultima volta insieme e credo ci divertiremo molto. Per la prima volta avrò in platea entrambe le mie figlie e mia moglie. Cercherò di dare il massimo cercando di non esagerare, perché qualche volta tendo a strafare”. Così Rosario Fiorello, il co-conduttore dell’ultima serata del Festival di Sanremo che dovrebbe concludere un ciclo.

xg8/sat