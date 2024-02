PALERMO (ITALPRESS) – La lombalgia “è una patologia è molto diffusa. Circa il 30% della popolazione ne è affetta e l’80% ha avuto almeno qualche episodio nella vita. È una patologia multifattoriale, cioè dovuta a tante cause, per cui bisogna affrontarla in maniera completa. Per questo abbiamo attivato dei percorsi di formazione per arrivare a delle linee di guida uniformi”. Lo dice Luigi Galvano, segretario della FIMMG Sicilia, a margine del convegno “La comunità di pratica come esperienza di successo di integrazione ospedale-territorio, nella gestione del paziente con lombalgia in regione Sicilia”, che si è svolto nella sede dell’Ordine dei Medici di Palermo.

