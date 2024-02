GENOVA (ITALPRESS) – “Nel dicembre 2023, 40 giorni fa, Salvini e Meloni insieme hanno tolto una legge firmata da me e da Maurizio Martina che garantiva agli agricoltori di non pagare Imu, Irap e Irpef in determinate condizioni. Il governo, col ministro Lollobrigida, ha scelto di rimettere l’Irpef agli agricoltori. Ora sembra si siano svegliati su Marte e chiedono ‘chi ha aumentato le tasse?’, voi”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della presentazione del suo libro ‘Palla al Centro’ a Genova. “Quando c’è il buon governo, lo vediamo e lo apprezziamo, ma quando c’è incapacità al potere abbiamo il dovere di dirlo”, ha aggiunto.

