Ilaria Salis: il Comitato europeo contro la tortura segue il caso

Il Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), tramite le parole del suo Presidente Alan Mitchell, ha voluto rassicurare di star seguendo con particolare attenzione lo sviluppo del caso di Ilaria Salis. Il CTP ha avviato nei giorni scorsi interlocuzioni con il Garante nazionale dei diritti e delle persone private della libertà personale e del suo omologo ungherese (il Commissario per i diritti fondamentali d’Ungheria). Il Presidente del CTP ha poi colto l’occasione per congratularsi con il Presidente D’Ettore e con l’intero nuovo Collegio del Garante insediatosi a fine gennaio.