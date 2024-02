HARDCORE SUPERSTAR: Adde lascia, la band continua e torna in tour in Italia

Magnus “Adde” Andreasson, batterista storico degli svedesi ruggenti HARDCORE SUPERSTAR ha deciso di lasciare il gruppo. È a caccia di nuove sfide (musicali e non) da affrontare, che gli ridonino stimoli ed entusiasmo. O se non altro, vuole tirare un po’ il freno dalla routine disco-tour-disco-tour, incessante ormai dal lontano 1999… Adde è sempre stato un membro cardine della band, molto attivo anche nelle retrovie e a tutto tondo. Non sarà facile ma il combo ringrazia e guarda avanti.

La decisione è stata ponderata, metabolizzata e presa di comune accordo. Da qualche mese per le performance live Adde era già stato sostituito da Johan Reiven, produttore della band e probabile nuovo drummer fisso. Nel comunicato ufficiale non pare scorrere cattivo sangue, anzi! Traspare senza dubbio un po’ di stanchezza, perché “anche quando col fottuto rock’n’roll nelle vene si nasce e l’attitudine cazzuta ce l’hai stampata nel DNA può spegnersi il sogno”.

L’ultimo album inciso dal gruppo è “Abrakadabra” (2022), 12° in studio di purissimo hard rock. Gli HCSS dopo 25 anni restano una delle band di spicco del panorama rock nordeuropeo e una delle più energiche dal vivo. Da non perdere il tour italiano già annunciato da ERP e Hellfire per l’autunno 2024. In apertura Wednesday 13 con scaletta dedicata ai suoi ex Murderdolls.

HARDCORE SUPERSTAR + Wednesday 13

Venerdì 15 NOVEMBRE 2024 @ Live Music Club – TREZZO SULL’ADDA (MILANO)

Sabato 16 NOVEMBRE 2024 @ Orion – ROMA

Domenica 17 NOVEMBRE 2024 @ Hall – PADOVA

Biglietti disponibili online solo su DICE.

Scaldate i muscoli che qui non si molla un…