“Ammazzo te e tua madre”: le minacce dell’aggressore allo studente accoltellato

Nei giorni precedenti all’aggressione fino a poche ore prima dell’accoltellamento il giovane studente è stato destinatario di continue minacce, tra cui “Ammazzo te e tua madre”. Secondo le indagini, pare che il 18enne non accettasse che il 16enne frequentasse una ragazza che anche lui conosceva. Ora per il giovane, arrestato ieri per aver accoltellato ad una gamba il 16enne davanti ad un istituto professionale di Pieve Emanuele (MI), il pm di turno inoltrerà una richiesta di convalida dell’arresto e custodia cautelare in carcere. L’aggressore, che compirà 19 anni a marzo, ha precedenti per droga ed era sottoposto alla misura di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I militari hanno sequestrato l’arma, un coltello da cucina, e gli abiti ancora sporchi di sangue.