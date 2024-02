Abusi edilizi, inchieste e rivolta dei dipendenti comunali: paralisi urbanistica a Milano

“Io non avrei mai immaginato di arrivare a una situazione in cui 140 funzionari e dirigenti del Comune mi scrivono e mi dicono ‘cambiami lavoro’. La serenità proprio no, non sono per niente sereno, sono preoccupatissimo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del congresso metropolitano di Sinistra Italiana, in merito alle indagini della Procura su presunti abusi edilizi in città. “Abbiamo sul tavolo 150 procedimenti che possono essere interessati dall’intervento della Procura – ha aggiunto Sala -. È ovvio che ci lavoriamo. Come? Con un confronto con la Procura. Lunedì, per esempio, ho chiesto al direttore generale Malangone e all’assessore Tancredi di incontrare i nostri dipendenti per assicurarli che, rispetto a problematiche di natura legale, il Comune non scompare: abbiamo la nostra lista di avvocati, anticipiamo noi le spese. Sufficiente? Non lo so onestamente. Poi incontreremo anche i sindacati”.