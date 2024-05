Risse e droga, chiuso per 15 giorni un bar in zona San Siro

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha sospeso per 15 giorni la licenza del “Bar Fortuna”, in via Alfonso Capecelatro, in zona San Siro a Milano. Martedì mattina gli agenti del commissariato Bonola hanno notificato la sospensione alla titolare dell’attività in quanto, a seguito di controlli svolti da agosto 2023 a febbraio 2024, il locale è risultato essere frequentato da persone con precedenti e, in diverse occasioni, è stata trovata anche droga nascosta in diversi punti del bar. Lo scorso gennaio, gli agenti sono intervenuti per una donna che aveva danneggiato le vetrine esterne del locale, oltre ad un espositore all’interno; nella circostanza i poliziotti hanno riscontrato la presenza di frammenti di piatti, bottiglie e bicchieri rotti mentre la donna è stata denunciata per danneggiamento e lesioni personali aggravate in quanto aveva aggredito un agente tentando di fargli cadere addosso la moto di servizio. Sempre a gennaio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti a seguito di una segnalazione tramite l’App YOUPOL relativa a un forte odore di marijuana proveniente dall’interno del bar. Erano stati identificati sei avventori, tutti con precedenti, mentre all’interno del bagno erano stati trovati 4 grammi e mezzo di cocaina, suddivisa in quattro involucri. Lo scorso marzo, invece, i carabinieri della Stazione “Milano Porta Magenta” sono intervenuti per diverse segnalazioni di una rissa in atto presso il bar. I militari hanno accertato che poco prima c’era stata una lite tra tre donne, clienti abituali del bar, le quali avevano aggredito la titolare dell’esercizio che, insieme al marito, aveva cercato di allontanarle poiché spesso creavano problemi. Nella circostanza, il marito della titolare tentava di difendere la moglie dall’aggressione ma veniva colpito alla testa con una bottiglia di vetro da uno sconosciuto. Lo rende noto la Questura in una nota.