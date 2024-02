PALERMO (ITALPRESS) – “La missione è di portare l’ateneo di Palermo al centro del Mediterraneo, come hub di contatto tra Europa e Nord Africa: sarebbe estremamente importante per l’economia del territorio e per i settori strategici legati all’ambiente”. Lo ha dettto il Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, a margine dell’evento tenutosi a Palazzo Steri, intitolato ‘Sinergie e impatti per una regione e le sue isole che sostengono Mission Ocean and Waters’.

