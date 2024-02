Un bimbo di circa un mese è stato trovato nell’androne di un caseggiato popolare in via degli Apuli, al quartiere periferico del Giambellino, nella zona ovest di Milano. E’ successo giovedì pomeriggio verso le 16. Il piccolo aveva accanto un biglietto scritto in arabo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e soccorritori del 118 che lo hanno portato alla clinica De Marchi in condizioni apparentemente buone.

Il bambino, in ordine e con abiti puliti, era dentro un passeggino, in un androne al piano terra del caseggiato, davanti a una porta. Lo ha trovato Gamal Ghobrial, un egiziano di 55 anni che da un anno vive nell’appartamento, quando ha aperto la porta si è trovato davanti il piccolo. Non se lo aspettava perché il bambino non faceva rumore, non piangeva e anche dopo non ha pianto. L’uomo ha dato l’allarme e ha riferito che nel foglio in arabo c’era scritto che la mamma del piccolo era morta e che il padre non avrebbe potuto più occuparsi di lui.