BARI (ITALPRESS) – “Da qui, da Bari, è ripartito il cammino del popolo italiano. Sempre qui, pochi mesi dopo la caduta di Mussolini, le forze dell’antifascismo, alla presenza di intellettuali come Benedetto Croce, Carlo Sforza, Tommaso Fiore, Vincenzo Calasci, Michele Cifarelli, Fabrizio Canfora, si riunirono per gettare le basi di un’Italia libera e democratica.

Qui, a Bari, Benedetto Croce per la prima volta, nel teatro Piccinni, parlò della necessità di un'assemblea costituente. La stessa ai cui lavori poi partecipò un altro figlio di questa terra, l'onorevole Aldo Moro". Lo ha affermato, a Bari, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario del Congresso di Bari dei Comitati di Liberazione Nazionale, che si svolse il 28 e il 29 gennaio del 1944 nel Teatro Piccinni.