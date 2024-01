ROMA (ITALPRESS) – “Considero un implicita attestazione di stima il fatto che oggi chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che voi non avete risolto nei 10 anni in cui siete stati al governo”, ha detto la premier. “Grazie per fidarvi di questo governo”, ha ironizzato Meloni.

(Fonte video: Camera dei deputati)