La Polizia ha arrestato 4 uomini tra i 48 e i 55 anni, ritenuti tutti coinvolti in spaccate commesse la scorsa estate ai danni di esercizi commerciali del centro di Milano per un danno complessivo di oltre 10mila euro.

L’indagine condotta dai poliziotti della Squadra Mobile milanese ha portato a ritenere il 55enne, in concorso con i due uomini di 48 e 51 anni, autore di una spaccata ai danni di una nota pizzeria in via Varese dove, il 10 luglio scorso, dopo aver fatto accesso nel locale, i tre avrebbero tagliato la cassaforte con un flessibile rubando alcuni dispositivi elettronici e il fondo cassa del weekend, oltre 6mila euro. Sono anche riusciti a portare via diverse bottiglie di vini pregiati.

Il 53enne è ritenuto responsabile di un simile episodio avvenuto il 16 agosto, con il complice di 50 anni, ai danni di due negozi in via Durini, una caffetteria e un negozio di abbigliamento: i due avrebbero fatto accesso, dopo aver divelto la saracinesca e crackato il dispositivo elettronico di apertura, all’interno della caffetteria e avrebbero tentato, senza riuscirvi, di rubare il contenuto dei registratori di cassa. Successivamente, forzata la vetrina comunicante con il negozio di abbigliamento, una volta all’interno, si sarebbero impossessati di sette orologi dal valore complessivo di oltre 8mila euro.

L’indagine ha permesso agli agenti di identificare gli indagati, pluripregiudicati per reati analoghi, che, con spregiudicatezza, hanno operato a volto scoperto. Al più anziano, il 55enne, è stato contestato anche il reato di evasione in quanto agiva mentre era ai domiciliari.