Lunedì si terrà a Milano una seduta del Consiglio comunale dedicata al tema del linguaggio d’odio. Lo ha comunicato la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi sulle sue pagine social. “Le parole malate spesso possono costituire la scintilla iniziale e poi diventare il megafono di violenze terribili – ha spiegato – veicolate ulteriormente dalla facilità di accesso e di propagazione che ognuno può avere a mondi sempre più vasti e quasi in tempo reale, attraverso i mezzi di comunicazione digitale e le piattaforme di social media. Da qui l’esigenza di capirne di più e meglio, a partire dalla funzione che tutti noi ricopriamo”. “Assistiamo infatti purtroppo ad un ritorno di parole aggressive e intimidatorie che richiamano alle pagine terribili dell’antisemitismo e del nazifascismo – ha proseguito – e accanto a queste al riemergere di linguaggi discriminatori di tipo razziale, espressioni violente e offensive contro le donne, attacchi contro la comunità Lgbtq+ e talvolta minacce a chi promuove la ricerca scientifica”.

In aula ci saranno Elena Cattaneo, senatrice a vita, farmacologa e biologa di fama mondiale oggetto spesso di attacchi hater per i suoi studi e le sue opinioni, Luca Colombo, country director Meta Italia, Gian Battista Canova, rettore dell’Università Iulm, Milena Santerini, professoressa di Pedagogia presso l’Università Cattolica e coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo. Infine Federico Faloppa, professor of Italian Studies and Linguistics all’Università di Reading in Inghilterra, coordinatore della rete nazionale contro il linguaggio d’odio, membro del Committee of Experts on Combating Hate Speech del Consiglio d’Europa. Presente anche il sindaco Beppe Sala.