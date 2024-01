MILANO (ITALPRESS) – Nel primo episodio di “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, nuovo format dell’Italpress, Claudio Brachino e Stefano Vaccara commentano il largo successo di Donald Trump nella prima tappa elettorale in Iowa. Non era mai accaduto cheun candidato ai caucus dello Stato del Midwest per la nomination repubblicana prevalesse su tutti gli altri con oltre il 50%, staccando il secondo di 30 punti.

fsc/gsl/mrv