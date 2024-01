La figlia della ristoratrice a Selvaggia Lucarelli: “Hai massacrato mamma”

“Cerchi pure la sua prossima vittima”. Lo scrive su Instagram Fiorina D’Alvino, la figlia di Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta nel Lambro dopo le polemiche per una recensione al suo locale e conseguente replica, rivolgendosi a Selvaggia Lucarelli. Nel post del profilo privato Instagram di cui il Corriere ha pubblicato lo screenshot, Fiorina riporta la parte di una storia della Lucarelli e in rosso ha sovrascritto che “L’accanirsi è pericoloso. Grazie cara ‘signora’ per aver massacrato per via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima”. La storia sarebbe stata cancellata poco dopo la pubblicazione.

Selvaggia Lucarelli, che per prima insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli ha sollevato dubbi sull’autenticità della recensione a cui la ristoratrice aveva risposto, si è difesa, spiegando che non c’è stata nessuna gogna mediatica e nessun ‘odio social’, ma solo “la ricerca della verità” e “un asciutto debunking”, rispondendo alle tante critiche ricevute. “La signora non è stata “sommersa” da insulti, ma non si riesce mai a raccontare la verità”, ha scritto Lucarelli su X.