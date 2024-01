BARI (ITALPRESS) – “Vogliamo scrivere una Puglia che sia ancora più inclusiva, aperta, che racconti esperienze che ci mettano al centro dell’offerta turistica e sociale e che possa rappresentare davvero una pagina bella di turismo, di accoglienza, di socialità. Queste risorse e questa progettualità permetteranno di tenere insieme territori, enti del terzo settore, operatori turistici e darà la possibilità di far venir fuori esperienze sia sulla costa, sia nell’entroterra con un’attenzione sempre più importante ai temi dell’accoglienza, con un rapporto sempre più bilanciato tra residenti temporanei e pugliesi”. Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane in occasione della presentazione del percorso di attuazione di Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile (C.Os.T.A.) avviato da Regione Puglia e Pugliapromozione,

