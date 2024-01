Morta per un tiramisù non vegano, nel dolce c’era mascarpone

Il gip di Milano ha disposto, sulla richiesta della Procura, una misura di interdizione dell’attività imprenditoriale per i titolari (madre e figlio) della Glg Srl, azienda produttrice del “Tiramisun”, con marchio Mascherpa. L’inchiesta per omicidio colposo era nata dopo la morte della 20enne Anna Bellisario nel febbraio 2023. La giovane, fortemente allergica al latte, ha mangiato il dolce in un fast-food del centro di Milano, segnalato e venduto come vegano ma subito dopo è stata male andando in shock anafilattico ed in coma. Dopo 10 giorni è poi spirata in ospedale. Il Procuratore di Milano, Marcello Viola, scrive che “la quantità di caseine riscontrata nel prodotto indica che il mascarpone era presente come ingrediente e non come semplice contaminazione”. Dalle indagini sono emerse “fin da subito”, chiariscono i pm, “molteplici criticità, dalla formazione del personale fino alla prevenzione, eliminazione e/o riduzione dei pericoli che hanno avuto un effetto causale nella determinazione” della morte della giovane. Le altre posizioni, come quelle dei responsabili del fast-food dove la ragazza mangiò il dolce, sono “state stralciate e si procederà con la richiesta di archiviazione”.