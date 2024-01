NAPOLI (ITALPRESS) – Sul terzo mandato “io ho già detto da sempre quello che penso: penso che bisogna dare la parola ai cittadini e non possono essere burocrati e anime morte romane che decidono in nome dei cittadini. Considero questa cosa una vergogna del nostro Paese, hanno paura della democrazia, hanno paura di dare la parola ai cittadini”. Lo dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, a margine di una conferenza stampa convocata a Napoli, a Palazzo Santa Lucia, per illustrare le iniziative della Regione contro il ministro Raffaele Fitto e contro il blocco delle risorse per la Campania e per il sud, commenta l’ipotesi della legge nazionale per il terzo mandato proposta dalla Lega. “Questa cosa del terzo mandato non riguarda la Campania, noi andiamo avanti per i fatti nostri – spiega il governatore -. Sento e leggo sui giornali che la Lega fa la proposta per il terzo mandato per il mio amico Zaia: Zaia il terzo mandato lo sta già finendo, non lo deve fare. E’ per il quarto mandato, per il quinto. Ma sono cose da pazzi, ma come si fa in questo Paese a non leggere neanche le carte? La proposta della Lega per il terzo mandato… Zaia lo sta finendo, lo ha già fatto. Quindi noi – conclude De Luca – andremo avanti perché non abbiamo recepito la vecchia legge nazionale, da quando la recepiremo scattano i due mandati: quindi noi andremo avanti nei secoli dei secoli”. xc9/vbo