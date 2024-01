Auto precipita nel lago a Como, morti un uomo e una donna

Una donna di 45 anni e un uomo di 38 anni sono morti nella loro auto che nella tarda serata di sabato è finita nel lago a Como. I corpi sono stati recuperati questa mattina. L’incidente è avvenuto alle 23.00, in un piazzola del parcheggio di Villa Geno affacciata sul lago. L’automobile, un suv Mercedes, era posteggiata a pochi metri dalla ringhiera quando è partita in avanti, sfondando la protezione e finendo nel lago, che in quel punto scende immediatamente di una decina di metri. L’allarme è stato lanciato da un testimone, che ha chiamato i soccorsi. Ancora non sono state comunicate le loro generalità. E’ il secondo incidente di questo tipo. Il 2 gennaio un’auto è finita dopo un volo di 40 metri da un dirupo, nelle acque del Lago di Como a Colico, in provincia di Lecco. Una donna era annegata, salvo il marito anche se in gravi condizioni come un altro passeggero della vettura, grazie al pronto intervento di un vigile del fuoco fuori servizio che si era tuffato nel lago estraendo i passeggeri dal veicolo mentre arrivavano i soccorsi.