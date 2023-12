ROMA (ITALPRESS) – Per il Patto di Stabilità e Crescita “vogliamo che ci sia, però non lo vogliamo come un Patto che sia non di crescita, che sia penalizzante per l’Italia e che non possiamo rispettare. Se la Bce abbasserà finalmente i tassi di interesse come noi chiediamo da mesi, anche questo potrà influire per il raggiungimento dell’accordo sul Patto di Stabilità. Siccome non c’è fretta, noi riteniamo si debba affrontare anche tutta la questione macroeconomica guardando anche ad altri aspetti come armonizzazione fiscale, unione bancaria, mercato dei capitali”. Queste le parole del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando ad Atreju.

