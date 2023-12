Ucciso in casa a coltellate, è caccia all’assassino

Omicidio ieri pomeriggio nella bergamasca, a Covo. Un pakistano trentenne è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione. A colpirlo a morte sarebbe stato un altro immigrato, suo coinquilino in un appartamento di via al Pradone. L’assassino avrebbe colpito la vittima con diverse coltellate al culmine di un litigio e poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Dai rilievi dei carabinieri, giunti sul posto, è emerso che le coltellate inferte al pakistano sarebbero due: l’autore del delitto è un suo connazionale, che viveva con lui nell’abitazione di Covo, anche assieme ad altri pakistani. I carabinieri della compagnia di Treviglio e del nucleo operativo di Bergamo si stanno occupando dei rilievi ma sono anche alla ricerca dell’omicida, che è in fuga. La nota di ricerche è stata diffusa in tutto il territorio bergamasco, ma anche nelle vicine province di Cremona, Milano e Brescia. Non è invece ancora nota la causa del violento litigio, né se sia stata ritrovata l’arma usata dall’assassino.