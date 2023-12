MILANO (ITALPRESS) – In Italia le compagnie aeree low cost gestiscono “più del 62%” delle rotte. Di per sé, questo non sarebbe grave: il problema” è che le compagnie low cost programmano “un volo quando serve e, se non è pieno, lo tolgono”. Lo ha detto Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato, intervistato da Claudio Brachino per Italpress Economy. “Noi abbiamo bisogno di continuità, abbiamo bisogno di sapere oggi chi volerà in Sicilia, in Sardegna e in Puglia l’anno prossimo, perché le famiglie vogliono prenotare le vacanze”, ha spiegato Gattinoni.

sat/gsl/gtr