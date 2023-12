Incidente sul lavoro nel milanese, elettricista folgorato, è grave

Un elettricista è rimasto folgorato durante dei lavori di riparazione di una cabina elettrica all’interno di un’azienda a Cambiago, nel Milanese. L’uomo, un 43enne di origine romena, è stato trasportato in codice rosso, secondo quanto riferito dal 118, all’ospedale di Niguarda. Non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto, una ditta che si occupa di flange d’acciaio in via Boneschi, sono intervenuti anche vigili del fuoco di Milano e i carabinieri. L’operaio lavora per una ditta esterna.