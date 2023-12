Solaro (MI), 5 arresti durante operazione antidroga

Operazione antidroga a Solaro, nel milanese. Nel corso di perquisizioni in due condomini di piazza San Pietro e di via Cinque Giornate, già noti come ‘luoghi di spaccio e degrado’ e al centro di diverse segnalazioni da parte dei cittadini, i carabinieri nella mattinata del 13 dicembre hanno controllato 42 persone. Cinque, di origini magrebine, sono state arrestate, 16 deferite in stato di libertà e 8 segnalate amministrativamente quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sono inoltre stati sequestrarti “ingenti quantitativi” di cocaina, hashish e più di 8 mila euro in contanti. Nel corso delle operazioni, due cittadini marocchini hanno tentato la fuga lanciandosi da una finestra del loro appartamento, posto al secondo piano, cercando di disfarsi di un borsello, poi recuperato, con all’interno un panetto termo-sigillato del peso di 650 grammi di cocaina. Su uno dei due, inoltre, pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco.