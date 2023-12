Natale, accese le luminarie in corso Buenos Aires

Accensione delle luminarie di corso Buenos Aires e dei Caselli di Porta Venezia. All’evento, lunedì pomeriggio, era presente il sindaco di Milano Beppe Sala, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli (con il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza Marco Barbieri), il presidente della Rete associativa vie della Confcommercio milanese (e vicepresidente Confcommercio MiLoMB) Gabriel Meghnagi, il Direttore Italia del Gruppo Enel Nicola Lanzetta.

Corso Buenos Aires – il maggior asse commerciale cittadino – si è abbellito in modo sostenibile con l’installazione di 30 filari luminosi, più altri 20 posizionati sui Caselli di Porta Venezia.

Le luminarie – che resteranno accese fino al 9 gennaio, dalle 16:30 a mezzanotte – consumeranno la metà dell’energia rispetto al passato grazie all’integrazione con i pannelli solari collocati sui Caselli. Inoltre, per le festività del 2023, Enel, con Confcommercio Milano e Comune, ha deciso di estendere l’illuminazione sostenibile anche alla periferia milanese, abbellendo con alberi di Natale stilizzati i 700 metri di via Antona Traversi, a Quarto Oggiaro.

Una novità di quest’anno, infine, sono le tre “Smart Bench” fornite da Enel, stazioni di ricarica con panchina incorporata, posizionate lungo Corso Buenos Aires (Piazza Lima, Piazza Oberdan e Piazza Argentina), in grado di ricaricare fino a 6 smartphone e di offrire il servizio di free wi-fi.

“Le luminarie di Milano – afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio – sono sempre più belle e diffuse. Non è solo una questione estetica. Queste luci, con quelle dei negozi, rendono la nostra città più attrattiva e sicura. La sfida è estendere le luminarie anche alle zone meno centrali di Milano in una logica di rigenerazione urbana che è anche economica e sociale”.