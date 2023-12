La notte di Capodanno 2023 a Meda (Mb) hanno aggredito due pakistani, uno dei quali era rimasto gravemente ferito e sottoposto ad un delicato intervento d’urgenza. I carabinieri della compagnia di Seregno hanno rintracciato e arrestato i presunti autori del brutale pestaggio. Si tratta di tre minorenni e un ventenne, tutti di nazionalità italiana e già noti alle forze dell’ordine.

Le indagini erano scattate a seguito del ricovero, all’alba di Capodanno del 2023, presso l’Ospedale Niguarda di Milano, di un 34enne di origini pakistane in gravi condizioni per contusioni, fratture multiple e ferite da taglio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i quattro arrestati, agendo in gruppo e per futili ed occasionali motivi, nel corso dei festeggiamenti di Capodanno, hanno aggredito due pakistani, uno dei quali è riuscito a sfuggire alla violenza, mentre l’altro, 34enne, ha avuto la peggio e, a seguito del pestaggio, è stato ricoverato d’urgenza in pericolo di vita e sottoposto ad intervento chirurgico. Le indagini per identificare gli autori dell’aggressione hanno utilizzato intercettazioni telefoniche e ambientali, registrazioni video e accertamenti tecnici sulla scena del delitto. Hanno contribuito anche le dichiarazioni di altri giovani presenti, nonostante l’iniziale reticenza.

Il reato è tentato omicidio in concorso, aggravato dall’aver approfittato di circostanza di tempo e di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.