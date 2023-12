Caso La Russa Jr, l’amico dj ai pm: “Fu un rapporto consenziente”

Ha ammesso di aver avuto un rapporto consenziente con la ragazza, ma respinge l’accusa di violenza sessuale Tommaso Gilardoni, interrogato stamattina dai pm di Milano nell’inchiesta che vede indagato anche Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato. E’ quanto si è appreso da fonti difensive. L’interrogatorio è iniziato poco prima delle 10, in Procura a Milano. Gilardoni ha risposto alle domande e ricostruito i fatti. La Russa junior, invece, non sarà sentito oggi ma nei prossimi giorni , perché non è in Italia in questo periodo.