Incidente sul lavoro a Milano, muore un giovane operaio

Incidente mortale sul lavoro a Milano. Un operaio di 28 anni di origini egiziane è morto schiacciato dal carico di una gru. E’ successo stamattina, come comunicano i vigili del fuoco. Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo. L’incidente è avvenuto in un cantiere edile in via Parravicini all’angolo con via Sammartini, nella zona della Stazione Centrale, intorno alle 9. L’operaio stava lavorando con altri colleghi quando durante la movimentazione di un’ autogru il manufatto si sarebbe sganciato non dandogli scampo. Sul posto i vigili del fuoco, il del 118 e il personale dell’ATS.