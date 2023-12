Concluso il weekend di partite per le serie A di volley lombardo

Di Eleonora Rovelli

La Uyba Volley Busto Arsizio ritrovano la vittoria per 3-1 contro le bergamasche del Volley Bergamo 1991: le giovani farfalle con un’ottima prestazione di squadra conquistano tre punti davanti al pubblico di casa. L’Allianz Vero Volley Milano continua la striscia positiva di vittorie: vince anche contro l’Honda Olivero S. Bernardo Cuneo per 3-0. L’undicesima giornata di pallavolo femminile si conclude con la sconfitta per 3-0 della Trasportipesanti Casalmaggiore contro Wash4green Pinerolo.

Per quanto riguarda le squadre maschili lombarde che militano in Superlega, Mint Vero Volley Monza vince 3-0 contro Farmitalia Catania, mentre l’Allianz Milano esce dal campo sconfitta 3-2 contro la Rana Verona.