ROMA (ITALPRESS) – 1 italiano su 2 non ha mai sentito parlare di antibiotico resistenza. Inoltre, il 74% afferma di aver utilizzato antibiotici negli ultimi dodici mesi, e di questi ben il 56% lo ha fatto per infezioni del tratto respiratorio superiore, come mal di gola, faringite, laringite e tonsillite. Questa è la fotografia che emerge dalla ricerca sull’utilizzo degli antibiotici da parte degli italiani e alla loro conoscenza e sensibilità sull’antibiotico–resistenza svolta da IQVIA, in collaborazione con Reckitt. Cause e conseguenze dell’uso inappropriato di un antibiotico per le infezioni respiratorie nel commento di Aurelio Sessa, specialista in medicina interna.

