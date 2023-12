Natale, nei mercati contadini acquisti tra cibo e solidarietà

I mercati contadini di Campagna Amica in Lombardia si vestono a festa con il weekend dell’Immacolata, che tradizionalmente dà inizio alla corsa agli acquisti di Natale, dall’albero ai regali fino alla spesa per la tavola. Lo afferma la Coldiretti Lombardia nell’annunciare iniziative a tema in diversi farmers’ market da Milano a Sondrio, da Pavia a Cremona fino a Mantova.

Gli appuntamenti per il ponte dell’Immacolata partono venerdì 8 dicembre: a Pavia al mercato coperto di viale Golgi, dalle 15.30 alle 20, ci sarà la possibilità di acquistare strenne natalizie mentre l’associazione benefica “Ci siamo anche noi” sarà a disposizione per realizzare confezioni regalo. L’appuntamento – precisa la Coldiretti Lombardia – si replicherà anche nella giornata di sabato 9 dicembre. Sempre venerdì 8, invece, in piazza Broletto a Mantova i produttori Campagna Amica saranno presenti tutta la giornata a partire dalle ore 9 con i loro prodotti a filiera corta insieme a Aurora Onlus di Borgo Virgilio, realtà che aiuta i giovani con disabilità, e all’Associazione Italiana Donazione degli Organi. Gli agricoltori Coldiretti torneranno in piazza Broletto anche domenica 10 dicembre, dalle 9 alle 19. Agricoltori protagonisti anche a Castellaro Lagusello (Mantova), dalle ore 9 alle 19 con tipicità locali e laboratori didattici. A Cremona, infine, edizione speciale del farmers’ market di Campagna Amica in via San Francesco d’Assisi 5 dove dalle ore 9 alle 18, accanto ai prodotti da mettere in tavola, saranno organizzati laboratori e giochi per i più piccoli.

Sabato 9 dicembre a Milano, al mercato coperto di Campagna Amica di Porta Romana in via Friuli 10/a, sarà possibile acquistare abeti italiani alti circa un metro e cinquanta centimetri per realizzare un albero di Natale 100% naturale mentre nei banchi dei produttori sarà possibile trovare il meglio delle loro produzioni con proposte pensate per questo periodo di festività. Al farmers’ market di piazzale Bertacchi a Sondrio, invece, dalle 8 alle 12.30 possibilità di acquistare strenne natalizie mentre sarà allestito anche il presepe del contadino.

Domenica 10 dicembre, appuntamento con gli agricoltori Campagna Amica a Oggiono (Lecco) con laboratori didattici a tema natalizio e i giochi di una volta proposti ai più piccoli e in piazza Stradivari a Cremona dove, dalle ore 9 alle 19, i consumatori potranno scegliere tra diverse idee regalo e proposte per la tavola delle feste, mentre ai bambini sarà dedicato uno spazio per i laboratori creativi. L’iniziativa di Cremona – conclude la Coldiretti Lombardia – anticipa un’intera settimana dedicata al Natale con gli agricoltori di Campagna Amica che si svolgerà sempre in piazza Stradivari dal 16 al 23 dicembre, con i prodotti a filiera corta, laboratori per bambini, degustazioni e tante altre iniziative a tema.