Ambrogini d’oro, la protesta degli studenti in tenda

Gli studenti del movimento Tende in Piazza hanno protestato davanti al Teatro del Verme in occasione della cerimonia di consegna degli Ambrogini che ha visto tra i premiati con un attestato di civica benemerenza anche Ilaria Lamera la studentessa che diede il via alla protesta davanti al Politecnico. Una decina di ragazzi all’uscita dal teatro hanno montato una tenda ed esposto lo striscione “Abbiamo chiesto casa e ci avete dato un pezzo di carta”, in riferimento all’assegnazione dell’attestato civico a Lamera. Oltre a loro, presenti fuori dal Teatro anche i membri di Spazio di Mutuo Soccorso, centro comunitario nato nel 2013 in piazza Stuparich “per rispondere a diversi bisogni, materiali e sociali”. Anche alla fine della cerimonia dalla platea avevano fischiato e mostrato uno striscione con la scritta “Lunga vita SMS”. Per quello che ha fatto in questi dieci anni, spiegano gli organizzatori della protesta, “lo Spazio di Mutuo Soccorso merita non solo l’Ambrogino, ma l’Ambrogione d’oro”