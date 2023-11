Frontale a Grumello del Monte, grave un 22 enne

Scontro frontale tra due auto nella notte a Grumello, in provincia di Bergamo. Nella carambola è rimasta coinvolta anche una terza vettura. Lo schianto è avvenuto all’1.30 della notte tra sabato 4 e domenica 5 novembre in via Lega Lombarda, la strada che costeggia l’A4 a Grumello del Monte. Sei in totale le persone coinvolte. Il più grave è un ragazzo di Palazzolo di 22 anni che è stato trasportato agli Spedali civili di Brescia in codice rosso mentre gli altri hanno riportato ferite lievi. Completamente distrutte le auto. Sul posto oltre al 118 anche i carabinieri della compagnia di Sarnico e i Vigili del Fuoco.