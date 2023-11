Riapre il Passo della Forcola di Livigno

Il passo della Forcola verrà riaperto lunedì mattina 6 novembre alle 5.30. Sono in corso i lavori di ripulitura dalla neve della strada che collega Livigno con la cantonale 29 del Bernina in Svizzera e quindi la località dell’alta Valtellina con Tirano. Lo rende noto il Comune di Livigno.

La Forcola chiuderà definitivamente per l’inverno il prossimo 24 novembre fino a primavera del 2024. Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno imposto l’interruzione del traffico, già bloccato a causa di frane cadute in territorio svizzero sulla strada che da Tirano sale verso il Bernina. La Cantonale infatti è interrotta da diversi giorni per smottamenti e caduta massi. Secondo le ultime informazioni potrebbe riaprire, insieme alla Forcola, la prossima settimana. Lunedì 6 novembre sono attese comunicazioni da parte delle autorità elvetiche. Gli smottamenti in Svizzera hanno interrotto a più riprese anche la famosa Ferrovia Retica, il trenino rosso, ma le squadre di manutenzione sono sempre riuscite a ripristinare il servizio in tempi brevi.