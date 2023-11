Esplosione in cucina, muore uomo di 75 anni

Una violenta esplosione si è verificata in un appartamento al 14º piano di un palazzo in via San Mamete 9/1 nel quartiere Adriano alla periferia est di Milano. Sul posto sono intervenute squadre del Distaccamento di Sesto San Giovanni, nucleo Saf e Carro Soccorso della centrale di via Messina. Nell’esplosione è rimasto ucciso un inquilino che, dai rilievi effettuati dalle squadre di vigili del fuoco giunti sul posto, sarebbe un uomo di 75 anni di origini italiane. Dalle ricostruzioni, l’uomo si trovava in cucina da dove si sono sprigionate le fiamme rimaste poi circoscritte nella stanza. Il ventaglio delle cause lascia spazio ad altre ipotesi che saranno al vaglio del magistrato giunto sul luogo.