REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un plafond di 1,5 miliardi di euro per le imprese calabresi. È questa la declinazione territoriale del rinnovato accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, presentata a Reggio Calabria nell’ambito di un incontro che ha messo in luce le prospettive economiche del territorio e le leve per la crescita.

