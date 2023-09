ROMA (ITALPRESS) – “Un evento come il G7 va ospitato in un monumento pubblico come furono il palazzo Reale di Napoli e la reggia di Caserta. Taranto è una città simbolo della necessità di una svolta che colleghi sostenibilità e lavoro. E il castello aragonese può essere sede prestigiosa e giusta . Come potrebbe essere il mitico Castel del Monte di Federico ll ad Andria. La Puglia è piena di luoghi simbolo di proprietà pubblica . Le masserie sono certamente una grande realtà del nuovo turismo esperienziale e sostenibile e borgo Egnazia benché sia una costruzione recente è certo un luogo di successo ma un incontro istituzionale merita una sede pubblica prestigiosa e la Puglia può offrirne”. Lo ha detto, durante il festival della sostenibilità di Crispiano, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde.

