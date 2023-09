REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Carabinieri, nell’ambiro dei controlli sulla Piana di gioia Tauro hanno individuato a Delianuova una coltivazione di circa 150 piante da circa 2 metri

l’una, verosimilmente di cannabis indica. La piantagione è stata totalmente distrutta su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Palmi. Simile operazione è stata svolta dai Carabinieri della Stazione di Serrata e di Galatro che hanno scoperto una piantagione di canapa in una zona di aperta campagna in località Prateria. A seguito di numerosi servizi di osservazione, la piantagione, composta da circa 350 piante, è stata campionata e distrutta. Anche a Gioia Tauro si è proceduto al sequestro di una piantagione da circa 500 piante di cannabis. Sono ancora in atto gli accertamenti per verificare il contenuto di THC.

gsl/pc/red